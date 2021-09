Milan, muscoli di seta: l’infermeria è già piena | News

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sui problemi del Milan dal punto di vista degli infortuni: l'infermeria è già piena

Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, l'infermeria del Milan è già piena. Nulla di nuovo, visto che nella scorsa stagione è successa esattamente la stessa cosa. Si sperava che le cose cambiassero, visto che c'erano stati i preliminari di Europa League nella scorsa annata, ma al momento i segnali sono tutt'altro che incoraggianti.

A parziale scusante va detto che tra i sette giocatori infortunati ci sono tre "anziani". Il quotidiano si riferisce a ZlatanIbrahimovic, sofferente per una tendinopatia achillea, Olivier Giroud, che potrebbe recuperare contro il Venezia, e Simon Kjaer, out per un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. La risonanza ha escluso per fortuna lesioni, quindi dovrebbe tornare già prima della sosta.