Morata: “Sono già a casa. Grazie a tutti per i messaggi e forza Milan”

Buone notizie per Alvaro Morata e il Milan: l'allarme relativo al trauma cranico subito dall'attaccante spagnolo durante un allenamento è rientrato. A tranquillizzare tifosi e addetti ai lavori è stato lo stesso calciatore, che ha pubblicato una storia su Instagram per comunicare il suo ritorno a casa dall'ospedale: "Già a casa! Grazie mille per i vostri messaggi. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa meravigliosa società per farci sentire sempre bene. Forza Milan!".