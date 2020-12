Milan, lesione al muscolo retto femorale per Kjaer | PM News

Ultime Notizie Milan News: l’infortunio di Kjaer

MILAN NEWS – Brutte notizie in casa rossonera. Come ormai tutti sanno, Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, è uscito per infortunio nella partita di ieri di Europa League contro il Celtic.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Kjaer ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Un nuovo controllo verrà effettuato tra sette giorni per valutare l'evoluzione dell'infortunio, con la speranza che i tempi di recupero non siano particolarmente lunghi per il danese.