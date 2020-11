Milan: Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers. Il punto sugli infortunati

Milan, le ultime sugli infortunati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sugli infortunati di casa Milan. Attualmente, infatti, sono indisponibili Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic per una lesione al bicipite femorale della coscia, mentre Saelemaekers per una distorsione di primo grado alla caviglia. Tutti e tre non sono partiti per la trasferta di Lille, ma per tutti filtra ottimismo circa un recupero in tempi non troppo lunghi. Sia il portoghese che Ibrahimovic vorrebbero accorciare i tempi di recupero e rientrare verosimilmente per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. L’esterno belga, invece, è quello che sta meglio e potrebbe rientrare già contro la Fiorentina. Mercato Milan – Colpo Thauvin in arrivo? C’è l’accordo>>>