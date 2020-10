Milan, le condizioni di Rebic: il croato spera di esserci nel derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, scrive delle condizioni di Ante Rebic, che ha rimediato una lussazione al gomito nella partita con il Crotone.

Nei giorni scorsi Rebic si è sottoposto a una visita specialista che ha confermato come la terapia conservativa stia effettivamente dando i suoi frutti. Decisivo, però, sarà il nuovo controllo che verrà fatto la prossima settimana, che permetterà di stabilire i tempi di recupero. Ovviamente la speranza di Rebic è di essere a disposizione di Pioli per il derby, in programma il 17 ottobre.

