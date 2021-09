Milan-Lazio, a rischio la presenza di Junior Messias | Serie A News

Junior Messias, neo acquisto del Milan, sta lavorando ancora a parte: la sua presenza contro la Lazio è a rischio

Junior Messias, neo acquisto del Milan, è a rischio per la partita contro la Lazio. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche nella giornata di ieri il brasiliano ha svolto un lavoro personalizzato. Vedremo come andrà nei prossimi giorni, ma l'ex Crotone potrebbe essere costretto a dare forfait. Intanto Clarence Seedorf esalta il Milan. Ecco cosa ha detto.