Milan, Kessie si allena in gruppo. Si va verso il recupero con la Lazio | PM News

Ottima notizia in casa Milan. Come appreso dalla nostra redazione, Franck Kessie ha svolto l'intero allenamento insieme alla squadra rossonera. Sempre più probabile il suo recupero per Milan-Lazio, gara che si giocherà domenica sera a San Siro. Sorride Pioli che, a meno di colpi di scena nei prossimi giorni, potrà avere a disposizione il suo centrocampista più importante sia contro i biancocelesti e sia contro il Liverpool ad Anfield mercoledì prossimo. Ricordiamo che Kessie ha saltato le prime due gare ufficiali del Milan a causa di una lesione al flessore della coscia sinistra. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro