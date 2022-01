Milan, Kessie esce per infortunio in Costa D’Avorio-Egitto

Franck Kessie, centrocampista del Milan, è uscito per infortunio durante Costa D'Avorio-Egitto di Coppa D'Africa: il punto

Gli infortuni continuano a tormentare il Milan in questa stagione. Franck Kessie, centrocampista rossonero, è uscito alla mezz'ora di Costa D'Avorio-Egitto, ottavo di finale di Coppa D'Africa. Non è ben chiara la dinamica dell'infortunio, visto che il rossonero ha provato per diversi minuti a restare in campo, ma dovrebbe trattarsi di un problema all'anca. Ovviamente adesso verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per stabilire l'entità dell'infortunio. Arriveranno aggiornamenti nelle prossime ore.