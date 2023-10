Milan, Kalulu e Krunic hanno recuperato: personalizzato per Loftus-Cheek | PM

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Milan recupera sia Krunic che Kalulu in vista della Juventus. Ancora personalizzato per Loftus-Cheek

Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A. Il Milan, nella serata di domenica, ospiterà la Juventus a San Siro. Una sfida molto importante per la Serie A: vincendo il Diavolo potrebbe allungare sulla squadra di Allegri. I rossoneri potrebbero recuperare alcuni giocatori fondamentali per Stefano Pioli. Secondo quanto ci risulta, il Milan ritrova due pedine importanti. Secondo le ultimissime raccolte a Milanello infatti il gruppo rossonero potrà contare anche su Pierre Kalulu e Rade Krunic: i due giocatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni e dovrebbero essere convocati per la sfida contro la Juventus. Entrambi hanno lavorato in gruppo.