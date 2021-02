Milan-Inter, Mandzukic salta il derby. Le sue condizioni | Serie A News

Milan-Inter, problemi per Mandzukic

Brutta notizia per Stefano Pioli in vista di Milan-Inter, in programma domani a San Siro. Mario Manduzkic, infatti, non sarà a disposizione per il derby.

Come viene riportato da gianlucadimarzio.com, Mandzukic ha accusato un problema muscolare. Il croato, che sarebbe comunque partito dalla panchina domani, poteva essere una carta importante da giocare a gara in corso nel derby. Pioli, dunque. sarà eventualmente costretto a fare scelte diverse.

Calciomercato Milan: pronto il colpo dall’Arsenal. VAI ALLA NOTIZIA>>>