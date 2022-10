Milan, infortunio Kjaer meno grave del previsto: l’esito degli esami / PM News

Simon Kjaer è stato solo l'ultimo dei calciatori del Milan usciti per infortunio nella partita contro l'Empoli. Ecco l'esito degli esami

Simon Kjaer è stato solo l'ultimo dei calciatori del Milan usciti per infortunio nella partita contro l'Empoli. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l'esito degli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, il giocatore verrà rivalutato tra una settimana circa. C'erano sensazioni positive sul danese e gli esami hanno confermato quanto si sperava. Stando quanto riferisce 'Sky Sport' il numero 24 rossonero starà fuori per 15 giorni. Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan