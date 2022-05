Milan, procede il recupero di Kjaer: il danese vuole bruciare le tappe

Come viene riportato da Tuttosport, Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, sta recuperando velocemente dall'infortunio

Tuttosport, in edicola questa mattina, mette in primo piano Simon Kjaer. Il difensore centrale, infortunatosi nella trasferta di Genova nel dicembre scorso, sta lavorando duramente in questi giorni a Milanello. Il danese sta facendo dei grandi progressi e cercherà di essere a disposizione di Stefano Pioli per l'inizio della prossima stagione. Il recpero sta procedendo nel migliore dei modi. Kjaer, però, al di là del recupero, si sta dimostrando un vero leader, anche se adesso non può essere presente in campo: l'ex Atalanta sta caricando i suoi compagni di squadra in vista delle prossime due gare contro Atalanta e Sassuolo. Intanto pronto un colpo di calciomercato dal Portogallo.