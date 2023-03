Milan, infortunio Kalulu: l’esito degli esami svolti dal francese | PM News

Durante il ritiro con la nazionale francese Under 21, Pierre Kalulu ha rimediato un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a fare ritorno anticipato in Italia. Questa mattina il difensore francese si è sottoposto ad esami strumentali per verificare l'entità del suo infortunio. Stando a quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', gli esami di controllo hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana. Mercato Milan, mezza squadra in uscita: ecco i nomi dei possibili acquisti.