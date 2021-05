Milan, infortunio Ibrahimovic: oggi risonanza magnetica | News

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: oggi risonanza magnetica

Di sicuro sembra certa l'assenza sia contro il Torino e sia contro il Cagliari domenica prossima. Ibrahimovic potrebbe esserci contro l'Atalanta, ma forzare, soprattutto se fosse già stata conquistata la qualificazione in Champions League, avrebbe poco senso. In ogni caso c'è da dire che Zlatan ha una soglia del dolore altissima e dunque non mollerà fino alla fine, anche in vista dell'Europeo.