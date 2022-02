Milan, ancora personalizzato per Ibrahimovic. C’è anche Ballo-Toure

Ancora allenamento personalizzato per Zlatan Ibrahimovic, che non ci sarà in Milan-Sampdoria, così come Ballo-Toure

Salvatore Cantone

Nessuna novità su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, così come viene riportato da Sky Sport, anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato. Il dolore al tendine D'Achille persiste e dunque lo svedese salterà il match di domenica contro la Sampdoria. La speranza di Pioli è di poterlo averlo a disposizione per la partita dell'Arechi contro al Salernitana.

Oggi intanto a Milanello c'era anche Ballo-Toure, fresco vincitore della Coppa D'Africa con il Senegal. Il terzino sinistro, nonostante il ritorno in Italia, non giocherà nella gara contro la Sampdoria. Al posto dello squalificato Theo Hernandez dovrebbe esserci Davide Calabria, con Florenzi che prenderebbe il posto del numero 2 sulla fascia destra.

