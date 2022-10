Milan, infortunio Calabria: ecco l’esito degli esami strumentali / PM News

Davide Calabria, terzino destro del Milan, è uscito per infortunio nella partita contro l'Empoli. Ecco l'esito degli esami strumentali

Davide Calabria, terzino destro del Milan, è uscito per infortunio nella partita contro l'Empoli, valida per l'8^ giornata di Serie A. Le sensazioni positive avvertite immediatamente sono state confermate dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto quest'oggi. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione tali esami hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Calabria sarà costretto ad uno stop di tre mesi.