Infortunio Bennacer, ecco quante partite ha saltato con il Milan

Il Milan ha investito molto su Bennacer, sia in termini economici sia di fiducia, ma i continui problemi fisici stanno compromettendo seriamente il suo contributo alla squadra. La sua assenza prolungata crea non solo un vuoto in campo, ma anche un problema strategico per il club, che deve fare i conti con un giocatore di grande talento ma troppo spesso indisponibile.