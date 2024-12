Milan, infortuni sotto controllo: situazione è migliorata rispetto ad un anno fa?

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni che stanno colpendo il Milan in queste settimane, Paulo Fonseca appare sereno e ottimista

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni che stanno colpendo il Milan in queste settimane, Paulo Fonseca appare sereno e ottimista. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero è fiducioso sulla situazione e non sembra particolarmente preoccupato, anche se l’infermeria continua a presentare una lista di calciatori assenti.