Milan, infortuni Theo Hernandez e Calabria: ecco come stanno i terzini

Novità in merito alle condizioni fisiche di Theo Hernandez e Davide Calabria: ecco come stanno i due terzini del Milan

Altra giornata di lavoro a Milanello dopo la deludente sconfitta di martedì contro la Lazio . Arrivano delle importanti novità in merito alle condizioni fisiche di Davide Calabria e Theo Hernandez . Il capitano del Milan aveva lasciato il terreno di gioco dell'Olimpico poco prima del triplice fischio a causa di una botta al polpaccio, mentre il terzino francese non era del match a causa di un affaticamento muscolare.

Secondo quanto riferisce 'Pazzi di fanta', sito gestito da Gianluca Di Marzio, entrambi oggi hanno svolto un lavoro differenziato ma propedeutico per tornare in gruppo domani. Saranno dunque a disposizione contro il Sassuolo insieme a Ballo-Touré, pronto a rientrare a sua volta dall’infortunio alla spalla. 'Milan, non sei manco da Europa League': ecco chi l'ha detto >>>