Milan, il punto sugli infortunati: speranza Rafael Leao | News

Sky Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan: in primo piano la situazione di Rafael Leao, attaccante rossonero

Tiene banco in casa Milan la questione relativa agli infortunati. Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione. Rafael Leao potrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Napoli o per quella contro l'Empoli, ma l'obiettivo principale è quello di non correre rischi. Possibile dunque che il portoghese rientri solo dopo Natale. Ante Rebic e Davide Calabria, invece, torneranno sicuramente dopo le festività natalizie. Olivier Giroud, come previsto, dovrebbe tornare tra i convocati per la gara contro il Napoli. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>