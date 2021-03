Milan, il punto sugli infortunati: ecco le date dei rientri | News

Milan, il punto sugli infortunati

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sui tanti infortunati in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli giovedì giocherà l’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United, mentre domenica ci sarà la partita di San Siro contro il Napoli di Gattuso.

Per giovedì dovrebbero recuperare Tonali (già in panchina contro il Verona), Ante Rebic e Theo Hernandez. Sia il croato e sia il francese nella giornata di ieri hanno lavorato a parte, ma l’obiettivo è quello di metterli a disposizione di Pioli per la prossima gara.

Mario Mandzukic, invece, potrebbe recuperare contro il Napoli, anche perchè il croato sarebbe fondamentale per sostituire Ibrahimovic. A proposito dello svedese: Zlatan, così come Bennacer e Calhanoglu, potrebbero rivedersi per la partita di ritorno contro il Manchester United. Intanto il Milan pensa al calciomercato: possibile derby low cost con l’Inter.