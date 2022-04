Milan, il punto sugli infortunati: da valutare le condizioni di Ibrahimovic

Tuttosport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan in vista della gara contro il Genoa: da monitorare le condizioni di Ibrahimovic

Il Milan , dopo il pareggio di Torino, deve tornare alla vittoria contro il Genoa. Tuttosport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Da valutazione le condizioni di Zlatan Ibrahimovic , Ismael Bennacer , Ante Rebic, Samu Castilleo e Alessio Romagnoli.

Se escludiamo Romagnoli, tutti gli altri hanno dato forfait all'ultimo prima di Torino e dunque la speranza di Pioli è che tutti siano a disposizione per la gara di venerdì sera. Non dovrebbero esserci problemi soprattutto per IsmaelBennacer, che potrebbe riprendere il posto in mediana insieme a Sandro Tonali. Con Ibrahimovic la cautela è obbligatoria, visto che lo svedese anche in questa stagione ha avuto diversi problemi fisici.