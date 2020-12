Milan, Ibrahimovic: visita effettuata al polpaccio. Le ultime | News

Ultime Notizie Milan News: le novità su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Arrivano novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Come viene riportato da Sky Sport, lo svedese ha concluso la visita programmata per valutare le condizioni del polpaccio sinistro. L’infortunio al muscolo soleo è avvenuto lo scorso 18 novembre a Milanello.

Il Milan e il giocatore sperano che ci siano delle novità positive, anche perchè Ibrahimovic vorrebbe accelerare i tempi. Lo svedese non vede l'ora di tornare in campo, ma è chiaro che non c'è alcuna intenzione di rischiare: Ibra è troppo importante per questa squadra per rischiare un'assenza ancora più lunga. L'attaccante è arrivato questa mattina a Milano con la moglie, che trascorrerà con lui il capodanno.