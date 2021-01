Milan, Ibrahimovic scalpita per rientrare. Le novità | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic scalpita

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante non sarà disponibile per la partita contro la Juventus, ma scalpita per rientrare.

Secondo il quotidiano torinese, Ibra vorrebbe accelerare i tempi e essere convocato per la gara contro il Torino di campionato. Lo staff medico, però frena, perchè non vuole ricadute: le possibilità, dunque, sono minime. Di Ibrahimovic ha parlato anche Stefano Pioli in conferenza stampa: "Ho rimproverato Ibra per il video postato sui social, dopo quello sono stato tempestato di telefonate per sapere se Zlatan poteva giocare: no, non ci sarà. Leao al suo posto sta crescendo, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche".