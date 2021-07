Milan, Ibrahimovic rientra in anticipo rispetto ai compagni

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, rientra in anticipo: lo svedese proseguirà con il suo programma di recupero

Domani inizia la stagione del Milan. In primo piano, come sempre, ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, l'attaccante sin dal primo giorno sarà presente a Milanello. La novità però, secondo Tuttosport, è che Ibra potrebbe addirittura essere a Milanello oggi, cioè con un giorno di anticipo rispetto ai compagni.