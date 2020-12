Milan, Ibrahimovic preme per rientrare: le ultime sul recupero | News

Ultime Notizie Milan News: recupero lampo per Ibrahimovic?

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic lo aveva annunciato ai media svedesi: “L’infortunio? Una cosa non grave, una settimana o due al massimo”. Effettivamente, come scrive la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è cosi. L’attaccante vuole rientrare in campo in prima possibile, cioè nella partita contro la Sampdoria, in programma domenica prossima a Marassi. Venerdì sarà il giorno chiave per capire se Ibra possa essere o meno convocato per la partita. All’inizio si era parlato di tre settimane di stop, ma sappiamo come il numero 11 sia abituato a sorprendere tutti.

Ad esempio Ibrahimovic ha saltato quattro partite fra settembre e ottobre per il Covid, è tornato in campo contro l’Inter e ha segnato due gol. Anche lo scorso maggio si era procurato uno stiramento al polpaccio, con qualcuno che aveva parlato addirittura di una fine anticipata della stagione: Zlatan, invece, ancora una volta, ha anticipato i tempi di recupero. Ibra conosce bene il proprio corpo e quindi è perfettamente consapevole quando può forzare e quando deve rallentare. L’obiettivo è quello di concludere l’anno nel migliore dei modi, anche se al Milan nessuno vuole accelerare i tempi di recupero per evitare rischi. La squadra rossonera sta andando bene anche senza di lui, così come dimostra l’ultima partita vinta contro la Fiorentina a San Siro.

Venerdì dunque ci sarà il test decisivo, ma Ibrahimovic lavora costantemente a Milanello, anche nel giorno di riposo. L'ipotesi più probabile comunque è un rientro nella partita contro il Parma, ma attenzione anche alla gara di giovedì 10 dicembre contro lo Sparta Praga in Europa League. Difficile contro la Sampdoria, ma con Ibra mai dire mai. Se l'attaccante dice che può giocare, probabilmente è così, e Pioli si fida molto dello svedese. Vedremo cosa succederà, ma Zlatan è pronto a stupire nuovamente tutti.