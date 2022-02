Milan, Ibrahimovic è in dubbio anche per la gara di Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, secondo il Corriere della Sera è anche a rischio per la gara di Coppa Italia contro la Lazio

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe giocare il derby contro l'Inter. Delusione per lo svedese, che ha provato in tutti i modi ad esserci. Secondo il quotidiano Ibrahimovic è a rischio anche per la Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Per il derby in dubbio anche Fikayo Tomori, anche se il difensore si è allenato con il resto della squadra. Intanto c'è una novità inaspettata per quanto riguarda il difensore centrale.