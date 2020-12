Milan, Ibrahimovic ci sarà contro il Parma? Le ultime sullo svedese | News

Ultime Notizie Milan News: quando rientra Ibrahimovic?

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra sul recupero di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi nella partita contro il Napoli. Lo svedese vorrebbe rientrare nella partita di domenica prossima contro il Parma, ma in casa rossonera c’è la massima cautela.

Negli ultimi giorni si è parlato addirittura di una titolarità da parte di Ibrahimovic, ma lo staff rossonero vuole evitare rischi e soprattutto una ricaduta. Per questo motivo il centravanti potrebbe tornare a disposizione di Pioli nella partita contro il Genoa, in programma il 16 dicembre. In ogni caso Ibra sta molto meglio e quindi sarà stesso lui decidere se giocare o meno. Nessuno meglio dello svedese conosce il suo fisico.

Venerdì a Milanello ci sarà un test decisivo per capire la presenza o meno di Ibrahimovic contro il Parma. Pioli è tranquillo, perchè la squadra ha dimostrato di poter fare a meno anche del suo fuoriclasse. Nella stagione in corso, infatti, sono state disputate senza lo svedese 8 partite in cui sono state totalizzate 7 vittorie (compresa quella ai rigori contro il Rio Ave) e 1 pareggio. Da sottolineare inoltre il dato dei gol realizzati: 19, con una media d 2,3 reti a gara.

Da sottolineare inoltre la classifica dei marcatori rossoneri senza Ibrahimovic. Calhanoglu è in testa con 4 centri, seguito da Kessie e Castillejo con 3, Brahim Diaz e Leao con 2, Hernandez, Romagnoli, Colombo, Saelemaekers e Hauge a quota uno. All'appello manca Ante Rebic, capocannoniere del Milan della scorsa stagione, ma che comunque nelle ultime cinque partite ha totalizzato 4 assist. Insomma, in casa rossonera c'è la massima cautela, ma alla fine, come sempre, deciderà Ibrahimovic.