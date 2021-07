Milan, Ibrahimovic brucia le tappe: ecco quando rientrerà | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è pronto a bruciare le tappe: ecco quando potrebbe rientrare in campo

Buone notizie in Casa Milan. Zlatan Ibrahimovic procede velocemente verso il recupero. Lo svedese, che si è operato al ginocchio lo scorso 18 giugno, sta bruciando le tappe e dovrebbe rientrare in campo il 22 agosto, cioè per la prima giornata di campionato. E' questa la previsione del Corriere della Sera, in edicola questa mattina.