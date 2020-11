Milan, i tempi di recupero per Ibrahimovic. Intanto Rafael Leao… | News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Ibrahimovic e Rafael Leao

MILAN NEWS – Il Milan si gode il primato in classifica dopo la splendida vittoria al San Paolo contro il Napoli, ma in casa rossonera ci sono due infortunati importanti. Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Entrambi gli attaccanti hanno riportato una lesione del bicipite femorale.

Sia Sky Sport e sia SportMediaset hanno fornito gli aggiornamenti sui tempi di recupero. Rafael Leao, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe anticipare i tempi di recupero e addirittura tornare a disposizione nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, invece, ha già iniziato a svolgere le terapie del caso a Milanello. Il rientro in campo potrebbe esserci il 13 dicembre contro il Parma, ma Ibra spesso nel corso della sua carriera ha anticipato i tempi di recupero, così come è successo nello scorso campionato, dopo l’infortunio al polpaccio. Staremo a vedere. Calciomercato Milan, difensore in arrivo: Maldini si gioca il jolly. VAI ALLA NOTIZIA>>>