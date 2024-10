Molti giocatori sono già ai box: c’è anche il terzino del Milan Florenzi

A cominciare da Rodri, che aveva previsto il rischio di un calendario eccessivamente carico di partite, e poi Ter Stegen, il bianconero Bremer, Carvajal, il terzino del Milan Florenzi, e includendo anche dalla Serie A Zapata e Scamacca, che, sebbene non abbia concluso la stagione, non riprenderà sicuramente prima di gennaio/febbraio. Per sei su sette si tratta di infortuni al crociato, mentre per il portiere tedesco riguarda sempre il ginocchio, ma coinvolge il tendine. È questo un segnale che il calcio europeo ha raggiunto un livello di impegni ormai insostenibile per gli atleti. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic l'unica certezza. In attacco manca tutto il resto