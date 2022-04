Milan-Fiorentina, differenziato per Ibrahimovic e Bennacer | PM News

Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, calciatori del Milan, hanno svolto lavoro differenziato nella giornata di oggi a Milanello

Il Milan quest'oggi si è allenato nel centro sportivo di Milanello in vista della partita contro la Fiorentina, in programma domani a San Siro. Come appreso dalla nostra redazione,Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer hanno svolto un allenamento differenziato, mentre Florenzi è tornato a correre dopo l'operazione al ginocchio. Per lo svedese potrebbe trattarsi di una semplice gestione, così come è successo la settimana scorsa. Per l'algerino, invece, sarà molto importante l'allenamento di domani per capire se potrà esserci o meno contro la viola.