Milan, oggi visita di controllo per Ibrahimovic: l’esito | PM News

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , è stato visitato, quest'oggi, a Lione (Francia) dal dottor Bertrand Sonnery Cottet. Si è trattato di un controllo a tre mesi dall'intervento chirurgico ai legamenti del ginocchio sinistro, operato, come si ricorderà, alla fine dello scorso mese di maggio, dopo la fine del campionato conclusosi con il 19° Scudetto per il Milan.

Il controllo è andato bene, e, pertanto, Ibra ora continuerà il suo percorso riabilitativo come da programma. L'attaccante svedese, classe 1981, punta a rientrare in campo ad inizio 2023.