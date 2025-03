Milan, Emerson Royal accelera il recupero: mira al ritorno in campo in 45 giorni

Il Milan attende il ritorno di Emerson Royal, che sta proseguendo le terapie per recuperare dall’infortunio subito

Il Milan attende il ritorno di Emerson Royal, che sta proseguendo le terapie per recuperare dall’infortunio subito lo scorso 23 gennaio durante la sfida di Champions League contro il Girona. Il terzino brasiliano, costretto a lasciare il campo in quella gara, sta lavorando duramente per accorciare i tempi di recupero.