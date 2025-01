Milan, emergenza difesa: infortunio per Gabbia dopo la sconfitta in Champions

Non solo la brutta sconfitta contro la Dinamo Zagabria, ma anche un nuovo infortunio: contusione per Matteo Gabbia

Non solo la brutta sconfitta contro la Dinamo Zagabria , ma anche un nuovo infortunio. Durante la trasferta a Maksimir, il Milan ha dovuto fare i conti con un altro grave contrattempo. Matteo Gabbia , infatti, ha riportato una contusione muscolare al polpaccio che lo ha costretto a uscire dal campo nel corso del match.

Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, con il difensore rossonero che verrà rivalutato prima del derby contro l’Inter di domenica. Un’ulteriore complicazione per la squadra di Conceicao, che si prepara ad affrontare un derby cruciale con il massimo delle difficoltà in difesa.