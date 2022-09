Milan, Di Stefano: “Escluse lesioni per Divock Origi. Fuori per precauzione”

Secondo Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, non ci sarebbero delle lesioni per Divock Origi: il belga salterà il match contro la Sampdoria

Nessun grave problema per Divock Origi. Come abbiamo riportato oggi, l'attaccante belga questa sera non sarà a disposizione di Stefano Pioli nel match contro la Sampdoria a causa di un affaticamento muscolare. La nostra notizia è stata ulteriormente confermata da Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' e inviato sul Milan, secondo il quale l'ex Liverpool non avrebbe riportato delle lesioni dopo essersi sottoposto agli esami strumentali. Dunque Origi resterà ai box per precauzione, tenendo conto che il Milan sarà già impegnato mercoledì sera contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Milan, le top news di oggi: occhi su Douglas Luiz e Asensio.