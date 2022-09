Sampdoria-Milan, Origi non ci sarà: l’entità dell’infortunio / PM News

Brutta notizia dell'ultimo minuto per il Milan. Divock Origi sarà assente per infortunio contro la Sampdoria: le ultime news

Sembrava ormai giunto il Moment di Divock Origi come attaccante titolare del Milan. In occasione della partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A, il belga era pronto a partire dal primo minuto per far rifiatare Olivier Giroud. Nulla da fare, la sfortuna ha deciso di accanirsi nei confronti dell'ex Liverpool, da poco ristabilitosi da diversi guai fisici.