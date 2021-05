Milan-Cagliari, Tonali in dubbio per il match di San Siro | Serie A News

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è in dubbio per la partita contro il Cagliari, in programma domani sera a San Siro

Salvatore Cantone

Sandro Tonali, dopo il Torino, potrebbe saltare anche Milan-Cagliari. La gara è in programma domani sera a San Siro. Come viene riportato da Tuttosport, infatti, anche nella giornata di ieri il centrocampista non si è allenato per una contusione al ginocchio. Se oggi lavorerà in gruppo sarà convocato, altrimenti dovrebbe essere a disposizione di Pioli per l'ultima partita di campionato contro l'Atalanta. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz.