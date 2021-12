Milan, buone notizie: rientrano Rafael Leao, Calabria e Rebic

Buone notizie in casa Milan, in vista dei prossimi impegni. Pioli dovrebbe infatti recuperare praticamente tutta la squadra.

Mettersi alle spalle il 2021 pieno di infortuni e voltare pagina nel 2022 puntano a vincere, questo l'obiettivo in casa Milan, che è pronto a riaccogliere praticamente tutti i giocatori infortunati. Rientrerà ovviamente Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 che ha saltato l'ultimo impegno, ma ci sarà anche Davide Calabria, classe 1996 assente ormai da diversi mesi. Buone notizie anche sulla sinistra, scrive il Corriere della Sera, perché rientrano in coppia sia Ante Rebic, croato classe 1993, che Rafael Leao, portoghese classe 1999. Sostanzialmente, restano indisponibili sono i lungodegenti. Per il resto, ora il Milan ha la squadra tutta a disposizione. L'obiettivo è ovviamente mantenere la situazione così il più possibile, sfruttando il fatto di giocare meno e di poter fare rotazioni. Intanto si continua a cercare un difensore >>>