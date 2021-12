Calciomercato Milan – Non c’è solo Botman: i difensori nel mirino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman è il primo obiettivo, ma ci sono altri difensori nel mirino. Ecco i nomi

Come viene riportato Dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sul calciomercato cerca un difensore. il nome in primo piano è quello di Sven Botman. Il difensore del Lille piace molto alla dirigenza, ma c'è il problema del costo, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan vorrebbe ripetere un'operazione alla Tomori, cioè effettuare un prestito con diritto di riscatto. In questo modo i rossoneri valuterebbero Botman per sei mesi per poi decidere se riscattarlo o meno