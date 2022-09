Milan, buone notizie dagli accertamenti medici per Calabria | PM News

Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, ha svolto questa mattina degli accertamenti per l'affaticamento al flessore: niente di rotto!

Questa mattina Theo Hernández, difensore del Milan, ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato, purtroppo, uno stiramento all'adduttore destro. Anche Davide Calabria, terzino e capitano rossonero, ha svolto degli accertamenti medici in seguito all'affaticamento al flessore accusato in occasione di Milan-Napoli domenica sera a 'San Siro'. Per il numero 2 del Diavolo, però, ci sono buone notizie: gli esami, infatti, hanno escluso lesioni muscolari.