Milan, ancora problemi per Krunic: salta Bosnia-Kazakistan | News

Ancora problemi per Rade Krunic. Il centrocampista del Milan, infatti, continua a soffrire per un problema al polpaccio. Come viene riportato da Haris Mrkonja, giornalista bosniaco per TV N1 Sarajevo, Krunic ha accusato un risentimento al polpaccio nella rifinitura. Per questo motivo non sarà a disposizione per Bosnia-Kazakistan, gara che si giocherà questa sera, a partire dalle 20:45. A questo punto il bosniaco può considerarsi a rischio anche per Milan-Lazio, match che si giocherà domenica prossima a San Siro.