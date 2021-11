Milan, allenamento differenziato per Maignan | PM News

Mike Maignan, portiere del Milan, ha svolto un allenamento differenziato nella giornata di oggi. Sarà convocato per il Sassuolo?

Continua il recupero di Mike Maignan. Il portiere del Milan, infatti, ha bruciato i tempi e potrebbe essere già a disposizione di Pioli per la partita contro il Sassuolo. Come ci riferisce il nostro inviato, Stefano Bressi, Maignan nella giornata di oggi ha svolto un allenamento differenziato rispetto al resto dei portieri. Come previsto, non ci sarà contro l'Atletico Madrid, ma come detto potrebbe essere convocato per la gara contro gli uomini di Dionisi domenica prossima. Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>