Milan, Maximilian Ibrahimovic: “Leao mi lascia senza parole. Vorrei …”

Invece in campo chi è il tuo idolo? "Non posso dirne solo uno… Leao, Neymar e Ronaldinho".

Vuoi diventare il nuovo Leao? "Voglio essere me stesso. Ma se dovessi riuscire a fare tanto di quello che fa Leao sarei sicuramente felice. Quando lo vedo rimango davvero senza parole, è veramente speciale. Non lo conosco personalmente ma ci siamo allenati insieme qualche volta in prima squadra".