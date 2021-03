Manchester United-Milan, in dubbio anche Romagnoli | PM News

Manchester United-Milan, Romagnoli in dubbio

Continua l’emergenza in casa rossonera in vista di Manchester United-Milan. Non solo non ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez, Mario Mandzukic e Ismael Bennacer, ma Pioli rischia di fare a meno anche di Romagnoli.

Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il capitano ha ricevuto un pestone in allenamento. Romagnoli partirà con la squadra per l’Inghilterra, ma la presenza è in dubbio. A questo punto è molto probabile che Pioli schiererà la coppia difensiva composta da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Il Milan intanto pensa al calciomercato: Maldini tratta il nuovo Messi!