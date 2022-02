Inter-Milan, il punto sugli infortunati: le condizioni di Tomori, Ibra e Rebic

Tuttosport fa il punto sugli infortunati in Casa Milan in vista del derby di domani contro l'Inter: bene Tomori, in dubbio Ibrahimovic

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa Milan. Domani, infatti, c'è il derby contro l'Inter. La partita è assolutamente da vincere per credere ancora nello scudetto, ma Stefano Pioli non arriva alla stracittadina nelle migliori condizioni possibili.

Anche ieri Zlatan Ibrahimovic si è allenato a parte. Il tendine d'Achille destro gli dà ancora fastidio e dunque diventa sempre più difficile il suo impiego. Se oggi si allenasse in gruppo a quel punto potrebbe essere convocato, ma solo per partire dalla panchina. Titolare Olivier Giroud, con il neo acquisto Lazetic pronto ad esordire con la maglia rossonera. In dubbio anche Ante Rebic, visto che negli ultimi tre giorni ha svolto un lavoro differenziato. Oggi sarà un giorno decisivo per capire definitivamente le condizioni del croato.

Stefano Pioli, però, può sorridere per le condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore anche ieri ha lavorato con la squadra e dunque dovrebbe essere convocato per il derby. A questo punto il tecnico deve decidere se schierarlo dall'inizio o affidarsi inizialmente alla coppia composta da Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli. Intanto c'è una novità inaspettata per quanto riguarda il difensore centrale.

