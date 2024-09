Verso Milan-Inter, Paventi (Sky): “Difficile il recupero di Dimarco”

Andrea Paventi , giornalista di Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni importanti riguardo le condizioni di Federico Dimarco in vista del derby. Il giocatore nerazzurro è uscito malconcio dall'ultima sfida dell'Inter in casa del Monza . Il laterale sinistro è uscito nei minuti finali causa un affaticamento muscolare alla coscia destra. Dimarco salta sicuramente la trasferta di Manchester nella quale l'Inter affronterà per la prima volta il Manchester City dopo la finale di Istanbul del 2023. Ecco le parole di Paventi su Dimarco in vista di Inter-Milan:

Le condizioni di Dimarco

"Un’assenza (per la trasferta di Manchester) che già avevamo anticipato nella giornata di ieri. Si usa tutta la prudenza del caso. Il problemino ce l’ha avuto domenica con il Monza ed è meglio non rischiare. Rimarrà qui. Tra l’altro ricordiamo che l’Inter rientrerà all’ora di pranzo o nel primissimo pomeriggio di giovedì. Gli aeroporti in Inghilterra chiudono presto e domani sera non farebbero in tempo a rientrare e devono rimanere lì a dormire una notte in più. E Dimarco avrà la possibilità di fare le sue terapie e i suoi allenamenti personalizzati per cercare, e non sarà facile, di recuperare per il derby di domenica. Si è fermato, invece, Arnautovic, che stamattina si è svegliato con la febbre."