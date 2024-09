Inter-Milan, Dimarco a rischio per il derby? Ecco cos’è successo

Federico Dimarco è uscito malconcio dalla sfida tra Inter e Monza. Il laterale sinistro non sarà presente con il City, in dubbio per il Milan

Redazione PM 16 settembre - 16:30

Federico Dimarco è uscito malconcio dalla sfida tra Monza e Inter finita 1-1. Il laterale sinistro, come riporta Gianluca Di Marzio, ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Dimarco non sarà della partita contro il Manchester City ed è da valutare per il Milan. Già consci della sua assenza in Champions League, l'italiano verrà valutato nella giornata di mercoledì 17. La sua presenza nel derby è in dubbio ma non da escludere.

La soluzione di Inzaghi — Con l'assenza di Dimarco sono due le possibili alternative: o semplicemente Carlos Augusto prende il suo posto e l'Inter non varia più di tanto. Oppure Darmian scala a sinistra e a destra Dumfries fa il titolare. Non sono sicuramente cambi all'altezza di Dimarco, ma l'Inter ha una rosa lunga e in grado di poter girare. Dopo gli impegni con la nazionale, nei quali Dimarco ha giocato in entrambe le sfide, più la partita col Monza poco dopo, hanno portato a un danno per Inzaghi. In un momento cruciale della stagione, con il primo derby stagionale, l'esordio in Champions League, c'era bisogno di tutti i titolari.