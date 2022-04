Inter-Milan, Calabria presente a Milanello: recupero possibile | PM News

Davide Calabria, terzino del Milan, è presente nel centro sportivo di Milanello. Potrebbe esserci per la sfida di domani contro l'Inter

Novità su Davide Calabria. Il terzino del Milan, nella giornata di ieri, non si è allenato nel centro sportivo di Milanello. Il motivo? Il terzino è rimasto a casa per tosse, febbre e infezione gastrointestinale. Secondo però quanto ci riferisce il nostro inviato, Stefano Bressi, Calabria in questi minuti è presente nel centro di allenamento rossonero. Questo vuol dire che le condizioni del terzino sono in miglioramento e chissà che non possa esserci per Inter-Milan, gara di Coppa Italia che si giocherà domani sera a San Siro. Il numero 2 resta in dubbio, ma delle novità potrebbero esserci dopo la rifinitura. Staremo a vedere. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Franck Kessie.