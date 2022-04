Periodo denso di impegni per il Milan. Non solo le partite di campionato e Coppa Italia, ma anche il calciomercato. In più la possibile cessione societaria a Investcorp. Maldini e Massara comunque continuano a lavorare sul calciomercato per costruire la squadra della prossima stagione. In primo piano l'acquisto di un centrocampista, con il club rossonero che potrebbe pescare in Germania. Scopriamo di chi si tratta.